Çin'den zorunlu karşılık indirimi bekleniyor

Çin Merkez Bankası'nın bankaların mortgage faizlerini ve diğer kredi faizlerini düşürmelerine yardım için yıl sonundan önce zorunlu karşılık oranlarında indirime gitmesi bekleniyor.

Securities Times gazetesinde yer alan değerlendirmede, Çin Merkez Bankası'nın bankaların yılın son 4 ayında vadeleri dolacak "oldukça büyük miktardaki" politika kredilerinin çevrilmesi için ihtiyaç duydukları likiditeye kavuşmaları için zorunlu karşılık oranını indirebileceği belirtildi.

Bloomberg verilerine göre Çin'de Eylül-Aralık döneminde 2,6 trilyon yuan politika kredisinin vadesi dolacak.

Çin Merkez Bankası en son Nisan ayında zorunlu karşılık oranının bankaların çoğu için 25 baz puan ve küçük bankalar için 50 baz puan indirmişti.

Chang Shu ve David Qu'ya göre Çin MB 50 baz puanlık zorunlu karşılık oranı indirimini bu ay bitmeden açıklayabilir ve indirim Eylül ayında yürürlüğe girebilir. Ekonomistler, Aralık ayında 50 baz puanlık bir zorunlu karşılık indiriminin daha gelebileceğini de değerlendiriyorlar.