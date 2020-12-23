Çin'in 11 aylık alüminyum ithalatı 2,32 milyon ton ile rekor düzeyde

Çin gümrük verilerine göre, ülkenin kasımda işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ithalatı 188.973 ton ile ekim ayından yüzde 26,4 daha az olmasına rağmen yıllık bazda yüzde 158,6 arttı.

Çin'in alüminyum ithalatı ocak-kasım döneminde ise yıllık dört kat artarak 2,44 milyon ton oldu ve 2009'da tüm yılda gerçekleşen 2,32 milyon ton rekorunu geçti.

Çin nadir olarak alüminyum ithalatı yapıyor ancak COVID-19 krizinden çabuk toparlanması bu yıl Shanghai alüminyum fiyatlarını Londra fiyatlarının oldukça üzerine çıkmasının daha ucuz metal için arbitraj penceresi açtığı belirtildi.