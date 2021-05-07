Çin’in ABD’deki yatırımlarını Biden yönetimi de sınırlayacak
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Çinli şirketlerine Amerikan yatırımlarının sınırlanması için eski başkan Donald Trump döneminde alınan kararı devam ettirecek.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Çin üzerinde baskıyı devam ettirmek amacıyla, Başkan
Trump döneminde Amerikalıların belirli Çin şirketlerine yatırım yapmalarına getirilen yasağı, sınırlamayı devam ettirmesi bekleniyor.
Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre
Biden yönetiminden yetkililer, Trump'ın Çin ordusu ile ilişkili şirketlere yatırım yasağını değerlendirmeye devam ediyorlar ve şu ana kadar bir karar alınmadı.
ABD Hazine Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi habere ilişkin yorum yapmadılar.
Trump yönetimi, Çin ordusu ile ilişkili oldukları gerekçesi ile Amerikan şirketleri ve vatandaşlarının yatırım yapamayacakları Çin şirketleri listesini Kasım ayında duyurmuştu.