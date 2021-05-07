Çin’in ABD’deki yatırımlarını Biden yönetimi de sınırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Çin üzerinde baskıyı devam ettirmek amacıyla, Başkan

Trump döneminde Amerikalıların belirli Çin şirketlerine yatırım yapmalarına getirilen yasağı, sınırlamayı devam ettirmesi bekleniyor.



Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre

Biden yönetiminden yetkililer, Trump'ın Çin ordusu ile ilişkili şirketlere yatırım yasağını değerlendirmeye devam ediyorlar ve şu ana kadar bir karar alınmadı.



ABD Hazine Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi habere ilişkin yorum yapmadılar.



Trump yönetimi, Çin ordusu ile ilişkili oldukları gerekçesi ile Amerikan şirketleri ve vatandaşlarının yatırım yapamayacakları Çin şirketleri listesini Kasım ayında duyurmuştu.