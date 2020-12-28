Çin'in ABD'den petrol ithalatı rekor düzeye yaklaştı

Çin Gümrük İdaresi verilerine göre, ülkenin ABD'den petrol ithalatı kasımda geçen yılın aynı dönemindeki 0,26 milyon tondan 3,61 milyon tona, günlük ortalama 878.839 varile yükseldi. Bu, Çin'in ABD'den bugüne kadar yaptığı en yüksek üçüncü ithalat oldu. İthalat, eylül ayında ithalat 3,9 milyon ton ile rekor kırdıktan sonra, ekimde 1 milyon 625 bin ton seviyesine çekilmişti.

Çin'in Suudi Arabistan'dan petrol ithalatı da kasım ayında yüzde 43 artarak 8,48 milyon ton, günlük 2,06 milyon varil seviyesine çıktı.

Suudi Arabistan'dan ocak-kasım döneminde yüzde 2,2 artışla 77,98 milyon ton petrol ithal edildi.

En çok petrol ithal edilen ikinci ülke ise 6,1 milyon ton ile Rusya oldu. Günlük ortalama ithalat 1,48 milyon varil olarak gerçekleşti. Rusya'dan ithalat Ekim ayında günlük ortalama 1,56 milyon varil seviyesindeydi.