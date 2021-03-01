Çin’in Ar-Ge harcamaları 372 milyar dolara ulaştı

Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang, Çin’in araştırma-geliştirmeye (Ar&Ge) dönük harcamalarının 13. Beş Yıllık Plan döneminde (20216-2020) çok hızlı bir şekilde yükselerek 2020 yılında 2,4 trilyon yuana (yaklaşık 372 milyar dolar) ulaştığını söyledi.



Çin’in temel araştırmaya ilişkin harcaması 2015’tekinin hemen hemen iki katına çıkarak 2020

yılında 150 milyar yuanı aşmış olması bekleniyor. Wang’ın belirttiğine göre temel araştırmaya yönelik harcamalar, 13. Beş Yıllık Plan süresince (20216-2020), toplamda 16,9 oranında bir büyüme oranına ulaştı.



Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre, Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin katkısının 2020’de yüzde 60'a varması tahmin ediliyor. Öte yandan ‘bilimsel okur-yazar’ olanların genel nüfusa oranı da yine 2020’de yüzde 10’u aşmış oldu. Wang açıklamalarına, Çin’in, World Intellectual Property Organization tarafından yayınlanan Global Innovation Index içinde 2015’te 29 olan sıralaması 2020’de 14 oldu.