Çin'in çip ithalatı ve ihracatı ilk 10 ayda azaldı

Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ocak-ekim döneminde, Çin'in çip ithalatı birim bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2, ihracatı ise yüzde 10,8 azaldı.

Çin, geçen yılın ilk 10 ayında 528,9 milyar birim entegre devre ithal ederken, bu yılki ithalat 458 milyar birimde kaldı. İhracat ise geçen yılın ilk 10 ayında 258,2 milyar birim iken bu yıl 230,4 milyar birime düştü.

Dünyada çip fiyatlarının artması nedeniyle, miktar olarak azalmasına rağmen parasal değer bakımından ithalat hacmi yüzde 1,3, ihracat hacmi ise yüzde 6,2 artış gösterdi.

COVID-19 salgınının tedarik zincirleri üzerinde etkisinin ilk kez hissedildiği 2020'deki düşüşün ardından Çin'de 2021'in ilk 10 ayında çip ithalatı önceki yıla göre yüzde 21 artış kaydetmişti.

ABD'nin yeni kısıtlamaları düşüşte etkili

2022'nin ilk 9 ayındaki azalma yüzde 12,8 iken düşüşün ekimde hızlanmasında ABD yönetiminin geçen ayın başında Çin'in çip endüstrine getirdiği ihracat kısıtlamalarının etkisi oldu.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 7 Ekim’de yayımladığı duyuruda, aralarında Çin’in en büyük hafıza çipi üreticisi Yangzte Memory Technologies, en büyük yarı iletken donanım üreticisi Naura Technology Group’un bulunduğu 31 şirket ve kurumun İhracat Kontrol Listesi’ne alındığını bildirmişti.

Yeni kısıtlamalar ile bazı ileri teknoloji çipler ile çip üretimi için gereken malzeme, makine ve donanımın Çin’e ihracatı için de lisans şartı getirilmiş, ayrıca ABD vatandaşlarının Çin’de çip endüstrisinde çalışmasını izne tabi kılınmıştı. Kısıtlamalar iki büyük güç arasında bir "çip savaşının" başladığının ilanı olarak yorumlanmıştı.

Öte yandan, dünya ekonomisindeki genel yavaşlama da küresel çip ticaretine olumsuz yansıyor. ABD merkezli Yarı İletkenler Sanayi Birliğinin verilerine göre, küresel çip satışları eylülde geçen yıla göre yüzde 3 azalmıştı.