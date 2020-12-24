"Çin'in daha piyasa temelli bir yaklaşıma ihtiyacı var"

Çin'in parasal ve mali istikrarı, güçlü istihdamı ve ödemeler dengesini önceleyen modern bir merkez bankacılığı sistemini oluşturacağını ifade eden PBoC Başkanı Yi Gang, merkez bankasının sağlıklı bilançosunu da koruyacağını aktardı.

Gang, merkez bankasının bağımsız bir finansal bütçe idare sistemi inşa edeceğini, bu sayede şirket kredi risklerinin merkez bankası bilançosunu ve kuru etkilemeyeceğini kaydetti.

Başkan daha önce, bankaınn daha esnek bir para politikası ile likiditeyi koruması gerektiğini söylemişti.