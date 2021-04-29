“Çin’in dijital paraya yaklaşımı ABD’de işe yaramaz”

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çin'in yuanın dijital versiyonunu geliştirme konusundaki hızlı adımlarının, Fed'in kendi dijital para projesini geliştirmek konusunda acele etmesine yol açmayacağını söyledi.



Fed'in merkez bankası dijital parasını çıkaran "ilk" ülke olmasının bir önemi olmadığını belirten Powell, "Önemli olan bunu doğru yapmak" diye konuştu.



Powell, Çin'in merkez bankası dijital parasına yaklaşımının ABD'de işe yaramayacağını savundu.



"Çin'de kullanılan dijital para burada işe yarayacak bir şey değil. Hükümetin yapılan her harcamayı gerçek zamanlı olarak olarak görmesine imkan veren bir para" diyen Powell, Fed'in dijital para konusunda öncelikle bunun insanlar için iyi bir şey olup olmadığını anlaması gerektiğini de vurguladı.