Çin’in dış ticareti haziranda beklentileri aştı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu haziran ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre, ülkenin ihracatı beklentilerin oldukça üzerinde açıklanırken, ithalatı mas ayına göre yavaşlasa da beklentilerin üzerinde geldi.

Çin’in COVID-19 salgınını ticaret ortaklarından daha önce büyük ölçüde kontrol altına alma çabaları sayesinde, dünyanın en büyük ihracatçısı 2020'nin ilk birkaç ayında COVVID-19 kaynaklı çöküşten sağlam bir ekonomik canlanmaya döndü.

Dolar bazında ihracat, mayıs ayındaki yüzde 27.9'luk büyümeye kıyasla, haziranda bir önceki yıla göre yüzde 32.2 arttı. Piyasa beklentileri artışın yüzde 23,1 düzeyinde olmasıydı.

Oxford Economics Asya Ekonomisi Başkanı Louis Kuijs, "İhracat, haziranda geçici olarak Shenzhen limanının kapanmasının ve diğer tedarik zinciri darboğazlarının etkisini görmezden gelerek yukarı yönlü sürpriz yaptı" dedi.

Çin'in ticaret performansı, özellikle küresel yarı iletken sıkıntısı, lojistik darboğazlar, yüksek hammadde ve navlun maliyetleri nedeniyle son aylarda bir miktar baskı gördü.

Yine de, COVID-19 karantina önlemlerindeki küresel gevşemeler ve aşılama girişimleri, dünya çapında Çin mallarına olan talebin güçlü bir şekilde artmasını destekliyor gibi görünüyor.

Geçen ayki güçlü sevkiyat rakamları, denizaşırı bazı sağlam fabrika anketlerinin altını çizdi. ABD fabrika faaliyetinin bir ölçüsü haziran ayında rekor bir seviyeye tırmanırken, Euro Bölgesi iş büyümesi 15 yılın en hızlı temposunda hızlandı.

Veriler ayrıca ithalatın geçen ay yıllık bazda yüzde 36.7 arttığını, yüzde 30'luk bir tahmini aştığını, ancak on yılın en yüksek büyüme oranı olan mayıs ayındaki yüzde 51,1'lik artıştan yavaşladığını gösterdi.

Pandemik belirsizlikler

Çin gümrük idaresi sözcüsü Li Kuiwen, ülkenin ticaretinin 2021'in ikinci yarısında yavaşlayabileceğini ve bunun esas olarak geçen yılki yüksek büyüme oranının istatistiksel etkisini yansıttığını söyledi.

Günün erken saatlerinde Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Li, Çin'in ticareti küresel salgın nedeniyle hala belirsizliklerle karşı karşıya olsa da ithal enflasyon risklerinin yönetilebilir olduğunu söyledi.

Ancak genel olarak, Çin'in ikinci yarıdaki dış ticaretinin hala nispeten hızlı bir büyüme gösterebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Çin, anketin 44.2 milyar dolarlık fazla vereceği tahminleri karşısında, mayıs ayındaki 45.54 milyar dolarlık fazla ardından, haziranda 51.53 milyar dolarlık bir ticaret fazlası verdi.

Ancak ihracatçılar, daha yüksek hammadde ve navlun maliyetleri ve lojistik darboğazlarla boğuşuyor.

Kömür, çelik, demir cevheri ve bakır gibi emtia fiyatları, birçok ülkede pandemi karantinalarının gevşetilmesi ve bol küresel likiditenin etkisiyle bu yıl yükseldi.

Reuters'in gümrük verilerine dayalı hesaplamalarına göre, Çin'in ABD ile olan ticaret fazlası, haziran ayında 32.58 milyar dolara yükseldi ve mayıs ayındaki 31.78 milyar dolar rakamına göre yükseldi.

Çin ve ABD'den üst düzey yetkililer, karşılıklı endişeleri gidermek için Haziran ayında borsalara başlarken, Biden yönetimi, 2021 sonundaki 1. Aşama anlaşmasının sona ermesinden önce dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret politikasını gözden geçiriyor.

Pekin, haziran ayında ABD'den mısır satın almaya başlarken, 1. Aşama anlaşmasındaki ABD'den daha fazla tarım ürünü satın alma taahhüdünün hala çok gerisinde kalıyor.