Çin'in e-ihracatının 2022’de 20 trilyon yuanı aşması bekleniyor

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından yayınlanan rapora göre, ülkenin sınır ötesi e-ticaret sektörü son yıllarda hızla büyüyor. Ülkedeki küçük ve orta ölçekli e-ticaret platformları da her yıl ortalama yüzde 30'luk bir hızla gelişiyor. Raporda, 2022 yılında ülke dışına gerçekleştirilen e-ticaret işlemleri hacminin 20 trilyon 500 milyar yuana ulaşacağı tahmin edildi.

Raporda, sınır ötesi e-ticaret platformlarının COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde tedariki güvence altına alma ve uluslararası yardım sağlama işlemlerinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Sınır ötesi e-ticaretin sürekli geliştiğine işaret edilen raporda, sektörde sorunsuz işlemler için fikri mülkiyet haklarını koruyacak küresel girişimler çağrısında bulunuluyor.