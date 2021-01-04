Çin'in e-ihracatının 2022’de 20 trilyon yuanı aşması bekleniyor
Çin'in sınır ötesi e-ticaret işlemlerinin 2022 itibarıyla 20 trilyon yuanı aşacağı (yaklaşık 3 trilyon 150 milyar dolar) öngörülüyor.
Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından yayınlanan rapora göre, ülkenin sınır ötesi e-ticaret sektörü son yıllarda hızla büyüyor. Ülkedeki küçük ve orta ölçekli e-ticaret platformları da her yıl ortalama yüzde 30'luk bir hızla gelişiyor. Raporda, 2022 yılında ülke dışına gerçekleştirilen e-ticaret işlemleri hacminin 20 trilyon 500 milyar yuana ulaşacağı tahmin edildi.
Raporda, sınır ötesi e-ticaret platformlarının COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde tedariki güvence altına alma ve uluslararası yardım sağlama işlemlerinde önemli rol oynadığı belirtildi.
Sınır ötesi e-ticaretin sürekli geliştiğine işaret edilen raporda, sektörde sorunsuz işlemler için fikri mülkiyet haklarını koruyacak küresel girişimler çağrısında bulunuluyor.