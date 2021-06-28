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Çin'in haftalık İhracat Konteyner Nakliye Endeksi yüzde 2,6 arttı

Çin'in İhracat Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), artışını sürdürüyor.

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Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, Endeks 2 bin 526,65 puandan yüzde 2,6 artışla 2 bin 591,41 puana çıktı. Bir önceki  hafta endeks yüzde 3,4 artış göstermişti.

Doğu-Batı Afrika rotası endeksi aynı haftada yüzde 9 ile en fazla artan bölge oldu.

Geçen hafta tek düşüş gösteren bölge yüzde 0,7 ile Güneydoğu rotası olarak  belirlendi.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli  konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun  ücretlerini takip ediyor.