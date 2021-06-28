Çin'in haftalık İhracat Konteyner Nakliye Endeksi yüzde 2,6 arttı

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, Endeks 2 bin 526,65 puandan yüzde 2,6 artışla 2 bin 591,41 puana çıktı. Bir önceki hafta endeks yüzde 3,4 artış göstermişti.



Doğu-Batı Afrika rotası endeksi aynı haftada yüzde 9 ile en fazla artan bölge oldu.



Geçen hafta tek düşüş gösteren bölge yüzde 0,7 ile Güneydoğu rotası olarak belirlendi.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.