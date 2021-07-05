Çin'in hizmet sektörü büyümesi haziranda yavaşladı

IHS Markit’in açıkladığı Çin hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) haziran ayında 50,3 puana inerek beklentileri hayal kırıklığına uğrattı ve mayıs ayında kaydedilen 55.1 rakamına göre geriledi.

Beklenti altında gelen veriye rağmen, Çin'in hizmet sektörü ticari faaliyeti haziran ayında arttı ve manşet endeksi 14 ay boyunca 50 puanın üzerinde kalarak iyileşme gösterdi.

Caixin Insight Group Kıdemli Ekonomisti Dr. Wang Zhe, "Haziran ayı verisi Nisan 2020'den bu yana açıklanan en düşük düzey oldu. Hizmet sektörü haziran ayında arka arkaya 14 aydır büyüdü , ancak genişleme hızı önceki aya göre önemli ölçüde yavaşladı" dedi ve ekledi,"Piyasa duyarlılığı iyimserliğini korudu. Bununla birlikte, iş beklentileri haziran ayında dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi."