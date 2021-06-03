Çin'in hizmet sektörü faaliyetleri mayısta büyümeye devam etti

IHS Markit verilerine göre, Caixin Çin Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayıs ayında 55,1'e geriledi. Endeks nisan ayında 56,3 puan düzeyindeydi.

Çin'in hizmet sektörü iş aktivitesi, mayıs ayında, dört ayın en yüksek düzeyinden çekilse de, manşet endeksi 13 ay boyunca nötr 50'nin üzerinde kalarak büyümeye devam etti.

Caixin Insight Group Kıdemli Ekonomisti Dr. Wang Zhe, "PMI mayıs ayında azalsa da endeksin tüm alt kalemlerinde artış görüldü" dedi ve mayıs ayında hizmet sektörünün imalat sektörüne göre daha iyi bir performans sergilediğini söyledi.