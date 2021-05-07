Çin'in hizmet sektörü faaliyetleri nisanda keskin yükseldi

IHS Markit verilerine göre, Caixin Çin Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisan ayında 56,3'e inerek beklentilere paralel indi ve mart ayında kaydedilen 54,3 rakamı ile karşılaştırıldığında artış kaydetti.

Çin'in hizmet sektörü iş aktivitesi, nisan ayında, dört aydır görülen en yüksek büyüme oranına işaret eden ve manşet endeksi on ay boyunca nötr 50'nin üzerinde kaldığı için sürekli bir iyileşme gösteren rakam ile bir başka güçlü artış gördü.

Caixin Insight Group Kıdemli Ekonomisti Dr. Wang Zhe, "Okumalar bu yıl en yüksek seviyeye ulaştı ve hizmetler sektörünün hızlı toparlanmasının sinyalini verdi," dedi. "Anket yapılan hizmet sağlayıcılar salgının kontrolü ve ekonomik iyileşme konusunda emindi," diye ekledi.