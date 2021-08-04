Çin'in hizmet sektöründe büyüme temmuzda hızlandı
Delta varyantının hızla yayılmasının küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ederken, Çin'in hizmet sektöründe büyüme temmuz ayında hızlandı.
Caixin/Market Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (hizmet PMI) temmuz ayında haziran ayındaki 50,3 puandan 54,9 puana çıktı.
Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, "Hizmet arzı ve talebi 15 ay boyunca genişledi. Pearl River Delta bölgesindeki salgın kontrol altına alındığında, hizmet arzı ve talebinde toparlanma hızlandı. İşletmeler artan pazar talebine yanıt olarak işe alımlarını kademeli olarak artırdıkça, istihdam önlemi genişlemeci bölgeye geri döndü" dedi.
Buna paralel, üretim, toplam yeni siparişler, yeni ihracat işleri ve istihdamın hızlanmasıyla Caixin Çin Genel Bileşik PMI hazirandaki 50,6 puandan temmuzda 53,1 puana yükseldi.