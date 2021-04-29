Çin'in Hong Kong üzerinden altın ithalatı martta 15 ayın zirvesine çıktı

Hong Kong İstatistik Ofisi tarafından açıklanan altın ithalatı verilerine göre, mart ayında Çin'in Hong Kong üzerinden net altın ithalatı 16 bin 545 tonla 2019 yılının aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.



Şubat ayında net ithalat 4 bin 192 tondu. Geçen yılın mart ayında ise ithalat 13 bin 523 ton seviyesinde bulunuyordu. Toplam altın ithalatı ise mart ayında 21 bin 766 ton oldu. Şubat ayında ise rakam 5 bin 386 ton seviyesindeydi.