  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin'in Hong Kong üzerinden altın ithalatı martta 15 ayın zirvesine çıktı
Takip Et

Çin'in Hong Kong üzerinden altın ithalatı martta 15 ayın zirvesine çıktı

Çin'in Hong Kong üzerinden altın ithalatı mart ayında 15 ayın  zirvesine çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hong Kong İstatistik Ofisi tarafından açıklanan altın ithalatı verilerine göre, mart ayında Çin'in Hong Kong üzerinden net altın ithalatı 16  bin 545 tonla 2019 yılının aralık ayından bu yana en yüksek  seviyeye çıktı.

Şubat ayında net ithalat 4 bin 192 tondu. Geçen yılın mart ayında  ise ithalat 13 bin 523 ton seviyesinde bulunuyordu. Toplam altın  ithalatı ise mart ayında 21 bin 766 ton oldu. Şubat ayında ise  rakam 5 bin 386 ton seviyesindeydi.