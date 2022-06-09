Çin'in ihracatı kapanmaların sona ermesiyle toparlandı

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in ihracatı COVID-19 karantinalarının kaldırılmaya başlamasının ardından fabrikaların yeniden üretime geçmesiyle toparlandı.

Çin Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 artış gösterdi. WSJ anketinde ekonomistlerin beklentisi yüzde 8,0 artış yönünde oluşmuştu.

Aynı ayda ithalatta da beklentilerin üzerinde bir artış oldu. İthalat yıllık yüzde 4,1 artışla piyasa beklentisi olan yüzde 2,5'in üzerine çıktı.

Böylece ticaret fazlası 78,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Analistlerin beklentisi fazlanın 59,5 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Yuan bazlı ihracatta yüzde 15,3, ithalatta yüzde 2,8 artış olurken, ticaret fazlası 502,9 milyar yuan oldu.