Çin'in ihracatı kasımda güçlü talep etkisiyle arttı

Çin'in ihracatı kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artış gösterdi. Çin’in ihracatı ekimde yüzde 11,4 artmıştı. Beklentiler ihracatın yüzde 12 artması yönündeydi.

İthalat artışı ise kasımda yüzde 5,3’lük beklentilerin gerisinde kalarak yüzde 4,5 arttı.

Çin'in ticaret fazlası da Kasım ayında 53,9 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 75,42 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında ticaret fazlası 58,44 milyar dolar olmuştu.

Rakamlara yuan bazında sakıldığında ise ihracat Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarken ithalat ise yüzde 0,8 düşüş gösterdi. Ticaret fazlası 507,1 milyar yuan oldu.