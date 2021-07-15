Çin’in ikinci çeyrek büyümesi beklenti altında kaldı

Çin Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı yılın ikinci çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, yüksek hammadde maliyetlerinin fabrika faaliyetlerine zarar vermesi ve yeni COVID-19 tedbirlerinin tüketici harcamalarını kısıtlaması nedeniyle Çin ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerden daha yavaş büyüdü,.

Çin’in ekonomik büyümesi yılın ikinci çeyreğinde, yüzde 8,1'lik beklenti karşısında, bir önceki yılın ayın çeyreğine göre yüzde 7,9 büyüdü.

İkinci çeyrek büyümesi, COVID-19 salgını sebepli olarak baz etkisiyle gelen rekor düzeydeki yüzde 18,3’lük yıllık büyüme ardından önemli ölçüde yavaşladı.

Çin’in büyümesi bir önceki çeyreğe göre ise yüze 1,2’lik beklentilerin hafif üzerinde, yüzde 1,3 oldu.

Sanayi üretimi ve perakende satışlar beklenti üzerinde

Çin'in sanayi üretimi ise, mayıs ayındaki yüzde 8,8'lik artıştan yavaşlayarak, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 arttı ve yüzd 7,8’lik beklenileri aştı.

Ülkede perakende satışlar ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Piyasa beklentisi, Mayıs ayındaki yüzde 12.4'lük artışın ardından yüzde 11'lik bir artış olmasıydı.