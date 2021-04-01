Çin'in imalat çıktıları martta arttı

Çin'in manşet mevsimsellikten arındırılmış imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak, 50.6 puana geriledi. Rakam, piyasa beklentisi olan 51,3 puanın altında kaldı.

Caixin Insight Group Kıdemli Ekonomisti, Wang Zhe , Girdi ve çıktı fiyatlarının son birkaç aydır arttığına işaret eden ölçümler doğrultusunda gelecekte enflasyona dikkat göstermemiz gerekli.

Büyüyen enflasyon baskıları gelecekteki politikalar için alanı sınırlıyor ve pandemi sonrası ekonomik toparlanmanın sürdürülmesi için iyi bir durum değil "dedi.

Rapor üç önemli bulguya işaret ediyor, üretim artışları yine satışlarda yaşanan artışla paralel gerçekleşti, ihracat siparişleri son üç ayda ilk kez artarken, enflasyona yönelik baskılar hız kazandı.