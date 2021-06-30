Çin'in imalat ve hizmet sektörleri büyümesi haziranda yavaşladı

Çin’de imalat sektöründe büyümenin haziran ayında yavaşlamasında yüksek ham madde maliyetlerinin ve Guangdon eyaletindeki liman sorunları etkili oldu.



Hizmet sektöründe büyümenin yavaşlamasında ise Çin'in güney bölgelerinde COVIDO-19'un yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin yeniden uygulamaya konmasın9ın tüketimde toparlanmayı sınırlaması rol oynadı.



Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI haziran ayında mayıs ayındaki 51,0 puandan 50,9 puana geriledi. Analistler ise haziran ayında imalat PMI'nın 50,8 puan olmasını bekliyorlardı.



Hizmet PMI da haziran ayında, mayıs ayındaki 55,2 puandan 53,5 puana geriledi.



Haziran ayında bileşik PMI mayıs ayındaki 54,2 puandan 52,9 puana indi.