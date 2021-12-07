Çin'in Kasım ayında ithalatı beklentileri aştı

Yuanın güçlenmesine, zayıf talebe ve yükselen maliyetlere rağmen Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artsa da, ithalatta büyüme yüzde 31,7 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, Ekim ayında yüzde 27,1 yükselen ihracatın Kasım ayında yüzde 19,0 artmasını bekliyorlardı.

İthalatın ise Ekim ayındaki yüzde 20,6 artışın ardından Kasım ayında yüzde 19,8 yükselmesi bekleniyordu.

Kasım ayında Çin'in ticaret fazlası 82,75 milyar dolar olan beklentilerin altında 71,72 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayında ticaret fazlası 84,54 milyar dolar olmuştu.