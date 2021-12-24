Çin’in 'Kuşak ve Yol' ülkelerine yatırımları yüzde 12,7 arttı

Çin, Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle ekonomik ve ticari işbirliği artırmaya devam ediyor. Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, yatırım çalışmaları kapsamından Yunnan eyaletinin Kunming kentini Laos'un başkenti Vientiane'ye bağlayan Çin-Laos demir yolunun tamamı bu ay ulaşıma açıldı.

Bununla birlikte, Kuşak ve Yol ülkeleriyle işbirliği içinde inşa edilen çok sayıda proje de yürütülüyor. Endonezya'nın Jakarta kentine Çin'den gelen son parti rayların döşenmesiyle birlikte Jakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demir Yolu'nun inşa çalışmaları hızlandı. Jakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demir Yolu hattının hizmete açılmasıyla, Jakarta'dan Bandung'a olan yolculuk, mevcut 3 saatten 40 dakikaya indirilecek.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın son verilerine göre, yılın başından bu yana, Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı da sürekli arttı. 2021 yılı Ocak-Kasım ayları döneminde, Çin-Avrupa yük trenleri için toplam 13 bin 817 sefer yapıldı ve bin 332 milyon konteyner taşındı. Bu rakamlar, sırasıyla yıllık bazda yüzde 23 ve yüzde 30 arttı. Söz konusu tren seferlerinin açılması, Çin'in Kuşak ve Yol ülkeleriyle ekonomik ve ticaret alışverişine yardımcı oluyor.

Çin'in ithalatı da yüzde 2,3 arttı

Bu yılın ilk 10 ayında, Çin'in Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelere yaptığı toplam ithalat ve ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artışla 9,3 trilyon yuanı buldu. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 11 ayda Çin'in gerçekleştirdiği finansal olmayan doğrudan yabancı yatırımının 640,38 milyar yuan ve Çinli müteahhitlerin yurt dışı projeleri cirosunun 856,47 milyar yuan oldu.