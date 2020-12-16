Çin'in LNG ithalatından aralıkta rekor bekleniyor

Japonya'nın ardından dünyanın ikinci büyük LNG ithalatçılı olan Çin, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayından bu yana görülen en büyük ithalatı yapma yolunda ilerliyor.

Konuya yakın kaynaklara göre Çin'in aralık ayında gaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'ye varan oranda artacak.

Çin 45 eyalete 7,09 milyon hanenin bu kış kömür yerine gaz veya elektrik kullanarak ısınmalarını hedefliyor.

Çin'in Ocak-Ekim döneminde doğal gaz tüketimi yüzde 5 aratarak 157,73 milyar metreküp seviyesine yükselmişti.