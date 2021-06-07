Çin’in mayıs ayı ithalatında 10 yılın en büyük artışı

Çin Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı mayıs ayı dış ticaret verilerine göre, Çin'in ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9, ithalatı ise yüzde 51,1 arttı.



Ekonomistler ise mayıs ayında ihracatın yüzde 32,2, ithalatın yüzde 53,0 artmasını bekliyorlardı. Nisan ayında ihracat yüzde 32,3 ve ithalat yüzde 51,5 büyümüştü.



Mayıs ayında ithalatta büyüme, beklentilerin altında kalsa da son 10 yılda görülen en güçlü büyüme olarak kayıtlara geçti.



Mayıs ayında Çin'in ticaret fazlası ise 47,9 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 45,53 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında ticaret fazlası 42,86 milyar dolar olmuştu.



Çin'in ABD ile ticaret fazlası mayıs ayında nisan ayındaki 28,11 milyar dolardan 31,78 milyar dolara yükseldi.



Yılın ilk 5 ayında Çin'in ABD ile ticaret fazlası ilk 4 aydaki 100,68 milyar dolardan 132,46 milyar dolara çıktı.