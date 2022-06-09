Çin'in nadir metal ihracatı 26 ayın zirvesinde

Çin'de mayıs ayında nadir metal ihracatı 26 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Genel Gümrük idaresi'nin verilerine göre, nadir metal ihracatı bir önceki aya göre yüzde 9,8, geçen yıl aynı aya göre yüzde 17,0 artışla 4.863 ton oldu. Nisan ayında ihracat 4.427 ton olmuştu.

Böylece 2020 yılının Mart ayından bu yana görülen en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.

2022 yılının ilk 5 ayında ihracat yüzde 10,9 artarak 21.970 tona ulaştı.