Çin'in nadir metal ihracatı 5 ayın zirvesinde

Çin Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, nadir metal ihracatı, kasım ayında aylık yüzde 14 artışla 2.611 tona yükselerek beş ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Diğer yandan, Çin'in ekimde 4 milyon ton olan çelik ihracatı, kasım ayında 4,4 milyon tona yükseldi. Çelik ürünleri ithalatı ise bir önceki aya göre 1,93 milyon tondan 1,85 milyon tona geriledi.

Yılın ilk 11 ayında Çin'in çelik ihracatı yıllık yüzde 18,1 düşerek 48,8 milyon ton, ithalatı ise yüzde 74,3 artarak 18,86 milyon tona ulaştı.