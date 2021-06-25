Çin’in ödemeler dengesi Mayıs'ta 26 milyar dolar fazla verdi

Çin Devlet Döviz İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, ödemeler dengesi açısından mayıs ayında uluslararası mal ve hizmet ticaretinde 170 milyar yuan fazla verildiği belirtildi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Mal ticareti 235 milyar 700 milyon yuan fazla verirken, hizmet ticareti ise 65 milyar 600 milyon yuan açık verdi. ABD doları bazında ise ödemeler dengesi açısından Çin’de, mayıs ayında uluslararası mal ve hizmet ticaretinde 26 milyar 500 milyon dolar fazla verildi.