Çin'in sanayi üretimi beklentilerden daha hızlı arttı

Çin'in sanayi üretimi Ekim ayında beklentilerden daha hızlı bir büyüme gösterdi. Ancak perakende satışlarda toparlanma tahmin edilenden biraz daha yavaş gerçekleşti.



Ekim ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 arttı. Eylül ayında da yüzde 6,9 artan sanayi üretiminin Ekim ayında yüzde 6,5 büyümesi bekleniyordu.



Perakende satışlarda toparlanma ise Eylül ayında yüzde 4,3 olarak gerçekleşti ve yüzde 4,9 olan büyüme beklentilerini yakalayamadı. Eylül ayında perakende satışlar yüzde 3,3 artmıştı.

Sabit varlık yatırımları ise 2020 yılının ilk 10 ayında yüzde 1,6 olan beklentilerin üzerinde yüzde 1,8 büyüdü. İlk 9 ayda büyüme yüzde 0,8 seviyesinde kalmıştı.



Ekim ayında en güçlü büyümelerden biri otomotiv sektöründe yaşandı. Elektrikli otomobil ve kamyonlara talebin etkisi ile Ekim ayında otomotiv sektörü yüzde 12,5 büyüdü.