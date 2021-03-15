Çin’in sanayi üretimi ilk iki ayda yüzde 35,1 arttı

Çin Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı ocak ve şubat aylarına ait sanayi üretimi verilerine göre, endeks bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,1 artış gösterdi. Beklenti artışın yüzde 32 düzeyinde olmasıydı.

Veriler, katma değerli madencilik sektörünün yıllık bazda yüzde 17,5, imalatın yüzde 39,5, ekipman imalatının ve yüksek teknolojili imalat ise sırasıyla yüzde 59,9 ve yüzde 49,2 yükseldi.

Çin’in rafinerilerindeki üretim ise güçlenen taleple birlikte yılın ilk iki ayında talebin sert düşüş kaydettiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 yükseldi.

Perakende satışlar yüzde 33,8 arttı

Aynı dönemde ülkede perakende satışlar da yıllık bazla yüzde 33,8 yükseldi. Yiyecek içecek satışlar yüzde 68,9, telekomünikasyon ekipmanları satışları yüzde 53,1 ve spor ekipmanları yüzde 45,6 artış gösterdi. Diğer yandan çevrimiçi satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 arttı.

Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Genişlemeci para politikalarını sürdüren Çin Merkez Bankası ise faizleri 11’inci kez yüzde 2,2 düzeyinde sabit tuttuve bir yıl orta vadeli kiralama olanağı (MLF) enstrümanı üzerinden piyasaya 100 milyar yuan (15,37 milyar dolar) likidite sağladı.