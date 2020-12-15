Çin'in sanayi üretimi kasımda beklentileri aştı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre kasım ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi. Ekim ayında yüzde 6,9 olan sanayi üretimi artışının kasım ayında yüzde 6,8'e yavaşlaması bekleniyordu.

Kasım ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,03 arttı.

Ocak-Kasım döneminde sabit varlık yatırımları, yılın ilk 10 ayındaki yüzde 1,8'in üzerinde yüzde 2,6 artış gösterdi. Beklentiler ise yatırımların yüzde 2,5 artacağı yönündeydi.

Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artan perakende satışlar kasım ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 yükseldi. Ancak analisteler kasımda yüzde 5,5 artış bekliyorlardı.

Çin'de kentsel işsizlik oranı da üst üste dördüncü ayda da düşerek kasım ayında yüzde 5,2'ye indi. İşsizlik oranı ekimde yüzde 5,3 olmuştu.