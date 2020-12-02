Çin’in siber güvenlik pazarı 25,8 milyar doları aşacak

Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakan Yardımcısı Liu Liehong, yeni teknolojik devrim turunun dijital ve gerçek ekonomilerin entegrasyonunu derinleştirdiğini ve yeni siber güvenlik zorlukları getirirken yeni iş modellerini de güçlendirdiğini söyledi.

Liu, Beijing’de düzenlenen siber güvenlik forumunda yaptığı konuşmada, “Siber güvenlik endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimini desteklemek ve endüstriyel internetin yenilikçi gelişimi gibi bir dizi büyük projeyi uygulamak için daha fazla çabaya ihtiyaç var” dedi. Lui, şu anda Çin’de, ağ güvenlik ekipmanı, hizmetleri, yazılım ve sistem entegrasyonunu kapsayan siber güvenlikle ilgili işlerle uğraşan 3 binden fazla kuruluş olduğunu belirtti.

Bakanlığa bağlı Siber Güvenlik Yönetimi Bürosu Başkanı Zhao Zhiguo, 300’den fazla şirketin Beijing ve Hunan eyaleti Changsha’daki ulusal siber güvenlik endüstri parklarına taşındığını söyledi. Zhao, siber güvenlik şirketlerinin yatırımcıların favorisi haline geldiğini ve 2019’un Çin’deki siber güvenlik şirketlerine odaklanan 40’tan fazla yatırım ve finansman anlaşması olduğunu söyledi.

Çin otomotiv, havacılık ve enerji gibi alanlarda bilgi güvenliğini korumak için pilot projeler olarak geliştirilen en az 20 yenilikçi ürün ve çözümle 2020’nin sonuna kadar endüstriyel internet için birincil bir siber güvenlik sistemi oluşturacak. Ülkede endüstriyel internetin gelişimini teşvik etmek için 2025 yılına kadar sağlam ve eksiksiz bir siber güvenlik sistemi kurma planı da devam ediyor.