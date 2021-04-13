Çin’in ticaret fazlası 116 milyar dolara ulaştı

Çin Gümrük İdaresi, ülkenin ticaret fazlasının 2021'in ilk çeyreğinde 759.29 milyar yuan (116 milyar dolar) seviyesine yükseldiğini duyurdu.

Dış ticaret hacmi, 4.61 trilyon yuan ihracat ve 3.86 trilyon yuan ithalat dahil olmak üzere 8.47 trilyon yuan'a (yaklaşık 1.3 trilyon ABD doları) ulaştı.

Dış ticaret fazlası hacmi yüzde 690.6 artarak 759.29 milyar yuana ulaştı.

Yuan cinsinden rakamlara göre, ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 38,7 artarken, ithalatta yıllık bazda yüzde 19,3 artış görüldü.

Yapılan açıklamada, salgından çıkan ülkenin dış ticarette bir toparlanma gördüğü, ancak uluslararası ekonomik manzaranın istikrarsız seyre devam ettiği belirtildi.