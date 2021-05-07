Çin’in ticaret fazlası nisanda 43,1 milyar dolara yükseldi

Çin'in ihracatındaki artış, ABD ekonomisinin COVID-19 salgınından toparlanması ve salgından etkilenen diğer ülkelerdeki fabrikaların kapanmasıyla birlikte Nisan ayında beklenmedik şekilde ivme kazandı.

Çin gümrük idaresi verilerine göre, dolar cinsinden ihracat Nisan'da bir önceki yıla göre yüzde 32.3 artışla 263.92 milyar dolara yükseldi.

Reuters anketine katılan ekonomistler ihracatın yüzde 24.1 artacağını tahmin ediyorlardı. İhracat Mart'ta yüzde 30.6 artmıştı.

Pinpoint Asset Management'ın baş ekonomisti Zhiwei Zhang, "Çin'in ihracat büyümesi yine yukarı yönlü şaşırttı" diyerek, ABD ekonomisindeki toparlanma ve Hindistan'daki COVID-19 krizinin bazı siparişlerin Çin'e kaydığına dikkat çekerek bunun da ihracatta artışı desteklediğini ifade etti.

Zhang, "Çin'de ihracattaki artışın bu yılın ikinci yarısında da güçlü kalmasını bekliyoruz, çünkü yukarıdaki iki faktör muhtemelen Çinli üreticilerin lehine olmaya devam edecek. İhracat, bu yıl Çin'de büyümenin temel dayanağı olacak" dedi.

Çin'in ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 43.1 yükselerek, Ocak 2011'den bu yana en hızlı artışı kaydetti. İthalat Mart ayında yüzde 38.1 artmıştı. Reuters anketine katılan ekonomistler ithalatın yüzde 42.5 yükselmesini bekliyorlardı.