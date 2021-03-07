Çin’in ticaret fazlası yıla 103,25 milyar dolarla başladı

Çin Gümrükler Genel Müdürlüğü, yılın ilk iki ayında ülkenin dış ticaret dengesinin 103,25 milyar dolar ticaret fazla verdiğini gösterdi. Çin’in ticaret fazlası geçtiğimiz yılın aynı döneminde 7,21 milyar dolar düzeyindeydi.

Ülkenin ithalatı ocak-şubat döneminde yıllık yüzde 22,2 artışla 365,6 milyar dolara, ihracatı ise yüzde 60,6 artışla 468,87 milyar dolara yükseldi Dolar bazındaki ihracat aynı dönemde yıllık yüzde 154 artarken, ithalatı ise 2018 yılının ekim ayından bu yana en yüksek artışı yüzde 17,3 ile gösterdi.

Çin’in en büyük ticari ortakları ASEAN ülkeleri, Avrupa Birliği ve ABD oldu. Ülkenin ABD ile ihracatı tüzde 75,1 artışla 80,87 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 56,1 artışla 190,98 milyar dolara yükseldi.