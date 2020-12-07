Çin'in Washington Büyükelçisi Cui: İyi niyet zamanı

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Büyükelçi Cui Tiankai, Çin-Amerika Araştırmaları Enstitüsü'nün yıllık konferansında video aracılığıyla yaptığı konuşmada "İlişkileri doğru yola sokmak ve ilişkilerin gerçek anlamda iyileştirilmesi için her iki tarafın da iyi niyetle ilerlemesi gerekiyor" dedi.

ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Başkanı Steve Orlins, seçilmiş başkan Joe Biden Ocak ayında göreve gelmeden önce Çin'in Chengdu konsolosluğunu olumlu bir jest olarak yeniden açmaya hazır olup olmadığını sorduğunda, Büyükelçi Cui bu olasılığı göz ardı etmedi, ancak “Konsoloslukların kapatılmasını biz başlatmadık” dedi.

Çinli Büyükelçi şunları ekledi, “Yabancı gazetecilerden ülkeyi terk etmesini ilk isteyen de biz değildik. Bütün bunları Amerika Birleşik Devletleri tarafından alınan önlemlere cevaben yaptık. Yani ABD hükümeti rotayı tersine çevirmeye hazırsa, biz de bunu değerlendirmeye hazırız.”