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Çin'in yapay zeka piyasası 2024 yılında 17.22 milyar dolara ulaşacak

Çin'in yapay zeka piyasasının 2024 yılında 17,22 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Küresel piyasa inceleme şirketi International Data Corporation (IDC) ile büyük veri ve bulut bilişim sağlayıcısı Inspur Group  tarafından yayımlanan rapora göre, Çin’deki yapay zeka uygulamaları 2020-2021 döneminde 6,27 milyar dolara ulaşacak. Bu hafta yayımlanan  rapora göre, Çin, yapay zeka sektörünün küresel düzlemdeki  gelişmesinde önemli bir motor rolü üstlenerek, 2024 yılına değin  piyasa değerinin yüzde 15,6 kadarına katkıda bulunacak.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre aynı rapor, Çin yapay  zeka piyasasının önümüzdeki dört yıl boyunca yıllık yüzde 30,4'lük bir  bileşik büyüme oranı tutturarak 2024 yılına kadar 17,22 milyar dolara  ulaşacağını bildiriyor. Öte yandan yapay zeka uygulaması 2019’dan bu  yana hızlı bir gelişme gösterdi. Bilgisayarlı görüntü, 2019 yılındaki  yüzde 40,6’lık piyasa payıyla, Çin’de en önemli yapay zeka uygulaması  olmayı sürdürüyor.

Ancak endüstriyel uygulamalara nüfuz etme bağlamında internet  endüstrisi, piyasanın tartışmasız egemeni. Onu telekomünikasyon ve  imalat sanayileri izliyor. Ancak bu yılın ilk yarısında yapay zeka  uygulamaları tıp endüstrisi alanında hızla ilerledi ve çok büyük bir  artış gösterdi.   