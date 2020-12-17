Çin'in yapay zeka piyasası 2024 yılında 17.22 milyar dolara ulaşacak

Küresel piyasa inceleme şirketi International Data Corporation (IDC) ile büyük veri ve bulut bilişim sağlayıcısı Inspur Group tarafından yayımlanan rapora göre, Çin’deki yapay zeka uygulamaları 2020-2021 döneminde 6,27 milyar dolara ulaşacak. Bu hafta yayımlanan rapora göre, Çin, yapay zeka sektörünün küresel düzlemdeki gelişmesinde önemli bir motor rolü üstlenerek, 2024 yılına değin piyasa değerinin yüzde 15,6 kadarına katkıda bulunacak.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre aynı rapor, Çin yapay zeka piyasasının önümüzdeki dört yıl boyunca yıllık yüzde 30,4'lük bir bileşik büyüme oranı tutturarak 2024 yılına kadar 17,22 milyar dolara ulaşacağını bildiriyor. Öte yandan yapay zeka uygulaması 2019’dan bu yana hızlı bir gelişme gösterdi. Bilgisayarlı görüntü, 2019 yılındaki yüzde 40,6’lık piyasa payıyla, Çin’de en önemli yapay zeka uygulaması olmayı sürdürüyor.

Ancak endüstriyel uygulamalara nüfuz etme bağlamında internet endüstrisi, piyasanın tartışmasız egemeni. Onu telekomünikasyon ve imalat sanayileri izliyor. Ancak bu yılın ilk yarısında yapay zeka uygulamaları tıp endüstrisi alanında hızla ilerledi ve çok büyük bir artış gösterdi.