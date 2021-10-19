Çinli emlak devi Evergrande'nin planları suya düştü

Borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'un emlak hizmetleri birimindeki yüzde 51 hissesini satma anlaşması askıya alındı.

Bu durum borç yükü altındaki Evergrande Group'un temerrüte düşmeden mali durumunu düzeltme planlarını suya düşürdü.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, 300 milyar dolardan fazla borcuyla iflasın eşiğinde olan Evergrande, Evergrande Property Services'deki hissesini daha küçük rakibi Hopson Development Holdings'e yaklaşık 20 milyar Hong Kong doları (2.6 milyar dolar) karşılığında satmak için görüşmeler yürütüyordu.

Konuya yakın kaynaklardan biri, Evergrande'nin yeniden yapılanmasını denetleyen Guangdong eyalet yönetiminden onay alamadığı için anlaşmanın askıya alındığını söyledi.

Eyalet yönetiminin işlemi neden onaylamadığı bilinmiyor. Ancak kaynağa göre Çin dışındaki alacaklıları da anlaşmaya karşı çıkıyordu.

19 milyon dolarlık tahvil için para aktarıldı

Evergrande Group'un ana iştiraki Hengda Real Estate Group, son ödeme tarihi bugün olan 121.8 milyon yuanlık (19 milyon dolar) bir yurt içi tahvil kuponu ödemesi için para aktarımını gerçekleştirdiği de bildirildi.

Evergrande dolar cinsi bir dizi tahvil kuponunun son ödeme tarihini kaçırmıştı. Şirketin, 30 Ekim'de ödemesi gereken 14.25 milyon dolarlık bir tahvil kuponu daha var.

İki şirket ödemesi zamanında yaptı

Çinli gayrimenkul şirketleri Sunac China ve Kaisa Group ise tahvil kupon ödemelerini gerçekleştirdi. Ödemelerle birlikte Çin'in gayrimenkul sektörü tahvilleri bir nebze güçlü bir görünüm sergiledi.

Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Sunac China son ödeme tarihi bugün olan 27.14 milyon dolarlık tahvil kupon ödemesini zamanında gerçekleştirdi.

Kaisa Group ise dün yaptığı açıklamada ödeme günü 16 Ekim olan 39.4 milyon dolarlık tahvil kupon ödemesini yaptığını ve son ödeme günü 22 Ekim olan 35.85 milyon dolarlık kupon ödemesini perşembe yapmayı planladığını duyurdu.

Küçük ölçekli bir gayrimenkul şirketin Sinic Holdings'in ise 246 milyon dolarlık tahvili beklendiği gibi dün temerrüde düştü. Şirket bir hafta öncesinde yeterli mali kaynaklarının olmadığını belirterek piyasayı temerrüt riski konusunda uyarmıştı.