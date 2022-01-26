Çinli emlak devi, kreditörlerle görüşmelere başladı

300 milyar dolardan fazla borç ile dünyanın en büyük borca sahip gayrimenkul geliştirme şirketi olan China Evergrande kreditörlerle uzun zamandır beklenen görüşmelere başladı.

Açıklamayı görüşmelere katılan bir kaynak yaptı.

Bir zamanlar Çin'in en çok talep gören gayrimenkul geliştirme şirketi olan ve şimdi varlık yönetimi ürünlerindeki alacaklılarına, tedarikçilerine ve yatırımcılarına geri ödeme yapmakta zorlanan Evergrande, geçen ay bazı dolar tahvil ödemelerini kaçırdı. Bu nedenle kreditörlerle görüşme çağrıları gündeme geldi.

Evergrande'nin geçen yılın sonlarında ödenemeyen borçların ardından yaklaşık 20 milyar dolarlık uluslararası tahvili temerrüde düşmüştü.