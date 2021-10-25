Çinli emlak devi, yeniden inşaatlara başladı

Borç krizindeki Çinli emlak geliştirme devi Evergrande’nin geçen ay kupon ödemesi yapılamayan bir tahvilinin bazı sahipleri, cumartesi günü sona eren yasal süre içinde faiz ödemelerini aldı.

Evergrande'nin Mart 2022 vadeli yüzde 8,25 faizli tahvilin kupon ödemesinin en az iki tahvil sahibinin hesaplarına yasal süre içinde yatırıldığını kaydetti.

İlk kupon ödemesinin son tarihi, yatırımcıların ödemenin yapıldığına ilişkin hiçbir işaret vermediği 23 Eylül’dü.

Evergrande’nin cuma günü 83,5 milyon dolar yolladığını ve bu tutarın tahvil sahiplerinin hesaplarına cumartesi gününden önce geçeceğini kaydetmişlerdi. Bu adım, şirketin temerrüdün eşiğinden dönmesine yardımcı olacak bir hareket olarak değerlendirildi.

Öte yandan şirketin 10 büyük projesinde yeniden çalışmaya başladığı da bildirildi.