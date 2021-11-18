Çinli emlak devinden zararına hisse satışı

Çin'in gayrimenkul devi China Evergrande Group temerrüte düşmemek için HengTen Network'teki yaklaşık 273.5 milyon dolar değerindeki hisselerinin tamamını satıyor.

Şirket böylece 2.13 milyar Hong Kong doları (273.5 milyon dolar) nakit elde etmeyi amaçlıyor.

Dünyanın en borçlu inşaat şirketlerinden biri konumundaki Evergrande'den bugün yapılan açıklamada, HengTen'deki yüzde 18 hissenin satışından 8.5 milyar Hong Kong doları zarar yazılacağı belirtildi.

HengTen'in yatırımcıları arasında yüzde 20'lik pay sahipliğiyle Çin'in oyun ve sosyal medya şirketlerinden Tencent Holdings de yer alıyor.

Evergrande'nin 19 milyar doları uluslararası tahvil piyasasına olmak üzere 300 milyar doların üzerinde yükümlülüğü bulunuyor.