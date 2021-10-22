Çinli Evergrande saatler kala temerrütten kurtuldu

Borç yükü altındaki Çin'li Evergrande Group dolar cinsi bir tahvilinin faiz ödemesi için yeterli parayı banka hesaplarına aktardı. Şirket, faiz ödemesinin son tarihini kaçırsaydı temerrüte düşecekti.

Konuya yakın olan bir kaynak, Evergrande'nin dün Citibank'taki bir hesaba 83.5 milyon dolar aktardığını, böylece 23 Ekim'de dolacak ek süre bitmeden önce kupon ödemesini gerçekleştirdiğini belirtti.

Haber ilk olarak Çin devletine bağlı basın kuruluşlarından Securities Times'da yer aldı.

Ödemenin gerçekleşmesi, muhtemelen Evergrande'nin temerrüte düşmesinin küresel piyasalara olabilecek etkisine dair endişeli olan düzenleyici kurumları ve yatırımcıları rahatlatacak.

Ödemenin yapılması, Çin'li yetkililerin alacaklıların korunacağı yönündeki açıklamalarına destek olarak güveni artırdı.