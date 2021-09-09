Çinli Evergrande'nin bazı tahvilleri yeniden işleme kapatıldı

Çin'in borç sorunları ile gündemde olan gayrımenkul şirketi Evergrande'nin bazı tahvilleri yeniden işleme kapatıldı.

Derinleşen likidite krizi nedeniyle yatırımcıları endişelendiren şirketin bazı tahvillerinde işlemler yüzde 30'a varan değer kaybı sonrasında geçen hafta olduğu gibi bu hafta da askıya alındı.

Evergrande'nin hisselerinde de yüzde 11'in üzerinde düşüş yaşanırken hisseler 2015 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeleri test etti.

Şirketin gelinen noktada bazı banka kredi ödemelerini de yapmayacağı ifade edilmişti.