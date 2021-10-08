  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çinli Fantasia'nın tahvil işlemleri askıya alındı
Takip Et

Çinli Fantasia'nın tahvil işlemleri askıya alındı

Çinli gayrimenkul şirketi Fantasia'nın tahvil işlemleri geçici olarak durduruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çinli gayrimenkul şirketi Fantasia'nın tahvil işlemleri geçici olarak  durduruldu. Çin'de Evergrande'nin yaşadığı sorunların ardından tahvil ödemelerinde  gecikmeler yaşanan bir diğer şirket olan Fantasia'nın Şangay'da işlem  gören tahvillerinde piyasa işlemleri geçici olarak askıya alındı.

Şangay Borsası Fantasia'nın ülke içi tahvillerinde yaşanan sert  dalgalanmalar nedeniyle işlemlerin askıya alındığını duyurdu. Karar  öncesinde şirketin Aralık 2021 ve Kasım 2022 tahvillerinde %20  civarında düşüş yaşanıyordu.