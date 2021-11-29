Çinli gayrimenkul şirketlerinin zorlu ayı

Çin'in zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketleri aralık ayında yaklaşık 1,3 milyar dolar tutarında tahvil ödemesi ile karşı karşıya kalacaklar.

Bloomberg News verilerine göre Çinli gayrimenkul geliştirme şirketleri Kasım ayında yaklaşık 2 milyar dolar tutarında tahvil ödemesi gerçekleştirdiler ve temerrüt yaşanmadı.

Evergrande ve Kaisa'nın kasım ayında yapmaları gereken ancak ödemedikleri 170,9 milyar dolar tutarında tahvil kuponu için 30 günlük süre aralık ayı ortasında dolacak.

Kaisa Group, 1 Aralık'ta 17,5 miyon dolar, 7 Aralık tarihinde 400 milyon dolar, 30 Aralık'ta toplam 153 milyon dolar kupon ödemesi yapacak. Evergrande Group ise aralık ayının son haftasında tohlam 251,2 milyon dolar kupon ödemesi ile karşı karşıya.