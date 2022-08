Çinli kamu şirketleri, ABD borsalarından çıkmayı planlıyor

Çin'in en büyük kamu şirketlerinden 5'i kote oldukları ABD borsalarından çıkmayı planladıklarını duyurdular.

Açıklamalar, Çin ile ABD'nin Amerikalı regülatörleri Çinli işletmeleri denetleme imkanı verilmesi konusunda anlaşmaya varmakta zorlandıkları bir dönemde geldi.

China Life Insurance Co., PetroChina Co, China Petroleum & Chemical Corp, Aluminum Corp. of China ve Sinopec Shanghai Petrochemical Co. ABD borsalarından çıkma niyetlerini açıklayan şirketler oldular.

Çin Menkul Kıymet Düzenleme Komisyonu, şirketlerin ABD borsalarından çekilme planlarında duydukları ticari endişelerin etkili olduğunu ifade etti.

Çin ve Hong Kong merkezli 300 kadar şirketin SEC'in denetim yetkisini güçlendiren yasa sonrasında 2024'te ABD borsalarından çıkarılması riski bulunuyor.