Çinli kreditörler Evergrande'den alacakları için dava açtı
Çinli kreditörler, China Evergrande'yi 13 milyar doların üzerindeki gecikmiş alacakları için dava etti.
Çinli kreditörler, China Evergrande'yi 13 milyar doların üzerindeki gecikmiş alacakları için dava ettiler.
Financial Times'ın resmi kayıtlara dayandırdığı habere göre, Evergrande'ye karşı 24 Ağustos'tan 9 Aralık tarihine kadar açılan icra davalarının sayısı 367'ye ulaşırken, talep edilen alacak miktarı 84 milyar yuan (13,2milyar dolar) oldu.
Analistler, açılan davaların tarihlerinin Çinli kreditörlerin Evergrande'nin borçlarını geri ödeyebileceğine güvenlerini kaybettiklerini gösterdiğini ifade ediyorlar.