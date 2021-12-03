Çinli mobil ulaşım şirketi, New York Borsası’ndan çekiliyor

Çin merkezli mobil ulaşım şirketi Didi, New York Borsası’ndan çekileceğini duyurdu. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hisselerin Hong Kong borsasında halka arzının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Titiz incelemelerin ardından, şirketin New York Borsasında işlem gören hisselerinin liste dışı bırakılması için derhal işlemelerin başlatılmasına, Hong Kong'da halka arz için hazırlıklara başlanmasına karar verilmiştir." denildi.

Şirket, ABD'de yayımladığı ayrı açıklamada ise "hisselerin, uluslararası olarak tanınan bir başka borsada serbestçe alınıp satılabilir hale dönüştürüleceğini" kaydetti.

Kararın, Çinli denetim kurumlarının şirket hakkında başlattığı siber güvenlik soruşturmasının sürdüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Güvenlik soruşturması başlatılmıştı

New York Borsasında 1 Temmuz'da işlem görmeye başlayan mobil ulaşım şirketi, yurt dışındaki halka arzının ardından ülkesinde soruşturmayla karşılaşmıştı.

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), Didi'nin halka arz edilmeden önce iç siber güvenlik incelemesi yapma şartını yerine getirmediğini öne sürerek şirket hakkında siber güvenlik soruşturması başlatmıştı.

Soruşturmada şirketin kişisel verileri toplama ve kullanma yöntemleriyle ilgili ciddi ihlaller tespit eden kurum, 9 Temmuz'da şirkete ait 25 uygulamanın Çin'deki internet mağazalarından kaldırılması talimatını vermişti.

CAC, ayrıca soruşturmalar sonuçlanana kadar Didi'nin yeni müşteri kabul etmesini de yasaklamıştı.

Düzenleyici kurum, bundan böyle en az 1 milyon kullanıcı hakkında bilgi toplayan her şirketin siber güvenlik soruşturmasından geçirilmesinin şart olacağını bildirmişti.