Çinli Pony.ai, ülkenin ilk sürücüsüz taksi işletme hakkını aldı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, şirket, 100 sürücüsüz taksiyi mayıs ayı başından itibaren Guangcou'de kullanıma sokacak. Otonom taksiler Nanşa ilçesinde 800 kilometrekarelik alanda hizmet verecek.

Pekin ve Şangay'da da hizmet verilmesi hedefleniyor.

Çin'de Guangcou, ABD'de California eyaletine bağlı Fremont şehrinde faaliyet yürüten Pony.ai, daha önce ABD ve Çin'de "Robotaxi" adını verdiği sürücüsüz taksi hizmeti için pilot denemeler yapmıştı.

Pony.ai, Çinli internet şirketi Baidu ile birlikte ülkede sürücüsüz araç denemeleri için izin alan ilk şirketlerden biri olmuştu.