Çinli sanayi şirketleri karlılıklarını son 4 yılın zirvesine taşıdı

Çin istatistik kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ülkede Ekim ayı itibarıyla sanayi şirket karlılıkları yıllık bazda yüzde 28,2 artarak 642,9 milyar yuan oldu. Eylül ayında yüzde 10,1 olan yükseliş hızı ekim'de 2017 Ocak-Şubat döneminden bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Çin'de sanayi şirketi karlılıkları ekim ayı ile birlikte üst üste 6. ayda da artmış oldu.